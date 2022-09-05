Из-за пожара в доме по улице Октябрьская в Казани произошла массовая эвакуация

Предварительная причина ЧП - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Около 20:02 в воскресенье, 4 сентября, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в доме №12 по улице Октябрьская в Казани. В одной из комнат квартиры на третьем этаже полыхала мебель и вещи. Общая площадь возгорания составила около 25 квадратных метров.

Из дома самостоятельно эвакуировались 23 человека. Помощь пожарных в том, чтобы выйти на улицу, потребовалась еще трем людям с верхних этажей.

- Предварительная причина произошедшего - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - говорят в МЧС Татарстана.

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