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Общество5 сентября 2022 7:08

В Набережных Челнах изменили постановление об организации похоронного дела

Среди прочего поменялись правила установки памятников на могилах
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Кроме того, инвалиды теперь могут въезжать на территорию кладбища на автомобилях

Кроме того, инвалиды теперь могут въезжать на территорию кладбища на автомобилях

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Набережных Челнов внесли изменения в постановление об организации похоронного дела. Так, например, для резервирования земельного участка под семейное захоронение теперь нужно обращаться в уполномоченный орган, а для установки памятника на могилу – предъявить ряд документов, среди которых: заявление, копия паспорта, копия удостоверения о захоронении и проект памятника.

Согласно обновленному документу, в городе отныне нельзя заключать договор на обслуживание мест захоронений и принятие надгробия и ограды с мастерами похоронного дела. На то, чтобы согласовать погребение, у родных покойного теперь есть не более суток – все должно быть сделано в один день с подачей заявления.

Кроме того, инвалиды теперь могут въезжать на территорию кладбища на автомобилях, сообщают «Челнинские известия»

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