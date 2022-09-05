В Набережных Челнах изменили постановление об организации похоронного дела

Кроме того, инвалиды теперь могут въезжать на территорию кладбища на автомобилях Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Набережных Челнов внесли изменения в постановление об организации похоронного дела. Так, например, для резервирования земельного участка под семейное захоронение теперь нужно обращаться в уполномоченный орган, а для установки памятника на могилу – предъявить ряд документов, среди которых: заявление, копия паспорта, копия удостоверения о захоронении и проект памятника.

Согласно обновленному документу, в городе отныне нельзя заключать договор на обслуживание мест захоронений и принятие надгробия и ограды с мастерами похоронного дела. На то, чтобы согласовать погребение, у родных покойного теперь есть не более суток – все должно быть сделано в один день с подачей заявления.

Кроме того, инвалиды теперь могут въезжать на территорию кладбища на автомобилях, сообщают «Челнинские известия»

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