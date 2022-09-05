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Общество5 сентября 2022 6:52

Казанцу пришлось возвращаться домой пешком из-за огромных долгов супруги

Принадлежащий женщине автомобиль, на котором он ехал, арестовали приставы
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Если долг не будет погашен через 10 дней, иномарку выставят на торги.

Если долг не будет погашен через 10 дней, иномарку выставят на торги.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе рейда «Дорожный пристав» судебные приставы Казани остановили автомобиль Infiniti. За рулем находился мужчина, но иномарка принадлежала не ему, а его супруге. Женщина задолжала около 180 тысяч рублей налогов, в связи с чем машину решено было арестовать, сообщает УФССП по Татарстану.

Мужчине пришлось покинуть салон авто и возвращаться домой пешком. Если в течение десяти дней его супруга не погасит долг, иномарка будет реализована с торгов. Тогда супругам придется еще какое-то время ходить пешком.

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