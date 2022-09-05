Казанцу пришлось возвращаться домой пешком из-за огромных долгов супруги

Если долг не будет погашен через 10 дней, иномарку выставят на торги. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе рейда «Дорожный пристав» судебные приставы Казани остановили автомобиль Infiniti. За рулем находился мужчина, но иномарка принадлежала не ему, а его супруге. Женщина задолжала около 180 тысяч рублей налогов, в связи с чем машину решено было арестовать, сообщает УФССП по Татарстану.

Мужчине пришлось покинуть салон авто и возвращаться домой пешком. Если в течение десяти дней его супруга не погасит долг, иномарка будет реализована с торгов. Тогда супругам придется еще какое-то время ходить пешком.

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