«КАМАЗ» из Набережных Челнов сыграл с «Балтикой» вничью

Поддержать футболистов пришли около шести тысяч болельщиков. Фото: fckamaz.ru

Футбольный матч между «КАМАЗом» и «Балтикой» завершился ничьей со счетом 0:0. Игра 8-го тура первенства Первой лиги состоялась в воскресенье, 4 сентября, в Набережных Челнах.

- Команда «Балтика» из Калининграда - достойный соперник, - заметил мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев. - Около шести тысяч болельщиков пришли поддержать наших футболистов.

Несмотря на ничью, «КАМАЗ», набравший 18 баллов, остается на первом месте в турнирной таблице. Кроме того, команда не потерпела еще ни одного поражения с начала сезона. В следующий раз она встретиться с «Аланией» из Владикавказа. Матч запланирован на 11 сентября.

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