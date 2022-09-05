Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт5 сентября 2022 6:34

«КАМАЗ» из Набережных Челнов сыграл с «Балтикой» вничью

Татарстанская команда не потерпела еще ни одного поражения с начала сезона
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Поддержать футболистов пришли около шести тысяч болельщиков. Фото: fckamaz.ru

Поддержать футболистов пришли около шести тысяч болельщиков. Фото: fckamaz.ru

Футбольный матч между «КАМАЗом» и «Балтикой» завершился ничьей со счетом 0:0. Игра 8-го тура первенства Первой лиги состоялась в воскресенье, 4 сентября, в Набережных Челнах.

- Команда «Балтика» из Калининграда - достойный соперник, - заметил мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев. - Около шести тысяч болельщиков пришли поддержать наших футболистов.

Несмотря на ничью, «КАМАЗ», набравший 18 баллов, остается на первом месте в турнирной таблице. Кроме того, команда не потерпела еще ни одного поражения с начала сезона. В следующий раз она встретиться с «Аланией» из Владикавказа. Матч запланирован на 11 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Болельщики пожаловались на 1,5-часовую пробку после матча «Рубин» - «КАМАЗ» в Казани

Покинуть парковку автомобилистам мешал постоянный поток машин, проезжавших мимо выхода (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл, Чувашии и Ульяновской области в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram