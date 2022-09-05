Средняя зарплата жителей Набережных Челнов достигла отметки в 53,8 тысячи рублей

Речь идет о сумме дохода до вычета налогов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Средняя зарплата сотрудников крупных и средних предприятий Набережных Челнов за первые семь месяцев текущего года составила 53,8 тысячи рублей. Это на 8,5 тысячи больше, чем было годом ранее. Такие цифры озвучили в понедельник, 5 сентября, в Исполкоме города.

Речь идет о доходах горожан до вычета налогов.

Отметим, что средняя зарплата в Татарстане в июне составился 53,5 тысячи рублей.

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