Средняя зарплата жителей Набережных Челнов достигла отметки в 53,8 тысячи рублей

Речь идет о сумме дохода до вычета налогов.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Средняя зарплата сотрудников крупных и средних предприятий Набережных Челнов за первые семь месяцев текущего года составила 53,8 тысячи рублей. Это на 8,5 тысячи больше, чем было годом ранее. Такие цифры озвучили в понедельник, 5 сентября, в Исполкоме города.
Речь идет о доходах горожан до вычета налогов.
Отметим, что средняя зарплата в Татарстане в июне составился 53,5 тысячи рублей.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл, Чувашии и Ульяновской области в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram