Олег Знарок объяснил проигрыш «Ак Барса» в первом матче сезона КХЛ: «Не справились с нервами, не повезло»

По словам наставника казанцев, было обидно проиграть первый матч в новом сезоне. Фото: ak-bars.ru

Вроде «Ак Барс» вышел на первую игру в новом сезоне КХЛ в своем оптимальном составе. Но что-то не заладилось. В Москве они встретились на льду с местным «Динамо». Команды вели себя активно, было равное количество ударов в ворота. Но первый период все равно закончился со счетом 0:0.

Первый гол был засчитан только во втором отрезке игры и то за две секунды до его окончания. Счет открыл динамовец Иван Игумнов. Ни наличие с виду удачных моментов, ни замена игроков в конце матча не помогли «Ак Барсу» отыграть пропущенную шайбу. Мало того соперник увеличил разрыв в счете. Последнюю шайбу в ворота казанцев забил Иван Муранов. Итог 0:2 в пользу хозяев.

– Обидно, что проиграли первый матч. Где-то не справились с нервами, где-то не повезло. Моменты мы создавали, но нужно было забивать, а мы хотели красиво в пустые ворота завезти, - объяснил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок. – Мы думали, что в последних предсезонных матчах у нас что-то начало проявляться. Но пока вот так, еще не вкатились.

Отметим свой второй матч в сезоне «Ак Барс» также проведет в Москве. 5 сентября в 19.00 казанцы встретятся с действующим чемпионом страны ЦСКА.

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