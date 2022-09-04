С 10 сентября в Чебоксарах стартуют осенние сельхозярмарки с низкими ценами

Торговля будет вестись с 9.00 до 15.00 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В следующую субботу, 10 сентября, в Чебоксарах начнут работать сельхозярмарки «Дары осени» - с 9.00 до 15.00, где можно купить продукцию местных фермеров по низким ценам. Эта торговля продлится до 2 октября.

- Сельхозпроизводителям дадут бесплатные места для ведения торговли. Планируется, что они выставят на продажу рыбу, мясо, молочную продукцию, мед, прополис, овощи, крупы, консервацию и выпечку, - сообщили в администрации Чебоксар. – Также традиционно для пенсионеров и льготников волонтеры помогут доставить купленные продукты на дом.

Отмечается, что осенняя торговля будет вестись на четырех городских площадках:

- около ЗАО «универмаг «Шупашкар» (проспект Тракторостоителей, 3);

- возле ТК «Северная» (Московский проспект, 40б);

- ТК «Николаевский» (улица Космонавта Николаева, 14а);

- Фермерские торговые ряды (улица Эльгера 11а).

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