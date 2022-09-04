Рост заболеваемости коронавирусом в Татарстане, за сутки выявили 481 новый случай заражения

С начала пандемии в республике коронавирус был обнаружен уже у 159 168 человек. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Татарстане за минувшие сутки коронавирус был диагностирован еще у 481 человека, 66 из них при этом понадобилась госпитализация, гласят данные федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Отметим, что каждый день в Татарстане выявляется все больше новых случаев заражения коронавирусом. Так к концу этой недели их число резко перевалило за 400. Смертность от болезни пока не показывает роста.

По данным федерального оперштаба, с начала пандемии в республике коронавирус был обнаружен уже у 159 168 человек, 2001 из них скончались в результате болезни.

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