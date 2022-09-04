Около мэрии Набережных Челнов неизвестные устроили стрельбу в подземном переходе

Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения. Фото: скриншот с видео

Ночью в Набережных Челнах около мэрии в подземном переходе на остановке «6-й комплекс» двое молодых людей устроили стрельбу. Один из них достал, предположительно, пневматический пистолет и выстрелил в стекло ограждения. Оно было разбито. Инцидент засняла установленная в переходе камера видеонаблюдения.

- МУП ПАД подает заявление в полицию по данному поводу, - сообщили в мэрии Набережных Челнов.

Было разбито стекло ограждения. Фото: мэрия Набережных Челнов

Как стало известно, правоохранители уже приступили к установлению личности молодых людей и их поиску.

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