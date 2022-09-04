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Происшествия4 сентября 2022 8:22

Соцсети: в Казани подростки пробили шифером лобовое стекло машины, в которой сидел человек

Утверждается, что лишь по счастливой случайности никто не пострадал
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Сообщается, что дети кидали его с крыши дома.

Сообщается, что дети кидали его с крыши дома.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани с крыши дома №36 на улице 2-я Юго-Западная подростки кидали на парковку, предположительно, остатки строительного материала. Так, кусок шифера попал в лобовое стекло одного из автомобилей. Оно было пробито насквозь. В это время в салоне находился человек, который чудом не пострадал, сообщают очевидцы в соцсетях и возмущаются поведением детей, а также их родителей, которые не уследили за ними.

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