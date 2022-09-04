В Набережных Челнах директор театра «Мастеровые» рассказал о скульптуре девушки сидящей с телефоном на унитазе

Раскрыта интрига, возникшая вокруг названия скульптуры, установленной внутри театра. Фото: nabchelny.ru

Перед новым зданием театра «Мастеровые» в Набережных Челнах установили несколько скульптур, в том числе на скамейку «посадили» молодого человека, который уткнулся в смартфон., экран которого должен будет светится в темноте.

Но это не единственная подобная скульптура. Похожая есть и в самом здании театра.

Попав внутрь него после открытия, некоторые посетители оказались в недоумении. Они увидели скульптуры девушки, сидящей на унитазе, которая разговаривает по телефону. Ее назвали Таней.

Директор театра «Мастеровые» Армандо Диамантэ объяснил, что у этой скульптуры есть реальный прототип – девушка Таня. Она, по его словам, является сотрудником театра, девушка первая начала курировать вопросы строительства театра, сообщает Chelny-biz.ru.

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