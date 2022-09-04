В Гидрометцентре Татарстана рассказали о погоде на начало следующей недели

Местами может пройти небольшой дождь. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В начале следующей неделе в республике сохранится холодная погода. Мало того, температура воздуха будет на 3-4 градуса ниже климатической нормы, сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

- 5 сентября ночью от +2 до +7, на почве в низких местах возможны слабые заморозки, - гласит прогноз от управления.

Кроме того, ночью и утром, опять же местами, может пройти небольшой дождь, а днем температура воздуха будет в пределах от +13 до +18 градусов.

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