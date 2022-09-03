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Происшествия3 сентября 2022 11:53

В центре Йошкар-Оле в ночном ДТП с такси пострадали четыре человека

Среди получивших травмы один ребенок
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Столкнулись Hyundai Solaris и Toyota Camry. Фото: ГИБДД Марий Эл

Столкнулись Hyundai Solaris и Toyota Camry. Фото: ГИБДД Марий Эл

Около часа ночи 3 сентября в центре Йошкар-Олы на перекрестке улицы Первомайская и Ленинского проспекта произошла авария с участием такси.

При столкновении автомобилей Hyundai Solaris и Toyota Camry пострадали четыре человека – трое взрослых и один ребенок. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.

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