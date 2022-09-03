В Нижнекамском районе в ДТП с иномарками пострадали два человека

В результате столкновения одна из машин перевернулась на крышу. Фото: ОМВД Нижнекамского района

В 7.00 3 сентября в Нижнекамском районе на шестом километре дороги «Заинск - Сухарево» произошла авария с пострадавшими.

По предварительным данным, управлявшая автомобилем Kia Ceed женщина на скорости не справилась с управлением. Ее иномарка врезалась в идущую впереди Kia Rio, которую этим ударом вынесло на встречную полосу движения, а после в кювет, где машина перевернулась.

Согласно данным ГИБДД, в этом ДТП пассажирка Kia Ceed получила закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга, перелом ребра и тупую травму живота. Женщину с места аварии срочно увезли в местную больницу. Также пострадал и другой пассажир этой иномарки. У мужчины зафиксировали ушиб колена. Он отказался от дальнейшей госпитализации.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл, Чувашии и Ульяновской области в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram