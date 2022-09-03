В Марий Эл мужчина на электросамокате протаранил бетонный столб

С места происшествия. Фото: ГИБДД Марий Эл

В Волжске возле дома №58 на улице Шестакова мужчина на электросамокате на скорости протаранил бетонный столб.

- По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и совершил наезд на опору ЛЭП, - сообщил в ГИБДД Марий Эл.

Там также отметили, что водитель с места происшествия был госпитализирован, но при этом он отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.

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