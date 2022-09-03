В 2023 году на развитие инфраструктуры СНТ из бюджета Татарстана выделят 550 миллионов рублей

За эти деньги в СНТ, в том числе, проложат новые дороги и будут бурить скважины. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В эту субботу, 3 сентября, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин посетил агромпарк Казани, где была представлена продукция садоводов Лаишевского, Пестречинского районов и Набережных Челнов.

Песошин поздравил их с Днем садовода и сообщил, что в 2023 году на развитие инфраструктуры садоводческих товариществ (СНТ) республика потратит 550 миллионов рублей.

Всего же, по его словам, за последние пять лет на это из местного бюджета было выделено более 3,2 миллиарда рублей. За эти деньги в СНТ проложили более 150 километров дорог, 380 километров линий электропередач, 150 километров водопровода, пробурена 12 скважина и построены площадки для сбора отходов.

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