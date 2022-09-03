В Нижнекамске из-за празднования Дня нефтяника-2022 продлили работу трамвая №2

Трамвай будет ходить допоздна. Фото: пресс-служба администрации Нижнекамского района

В эту субботу, 3 сентября, в Нижнекамске отмечают День нефтяника-2022. В городе вечером поэтому поводу пройдут торжества. В связи с этим местные власти приняли решение продлить работу трамвая №2 – с 21.00 до 23.35.

- Интервалы движения составят от 3 до 6 минут, - отметили в пресс-службе администрации Нижнекамского района.

Расписание трамвая №2 на 3 сентября. Фото: пресс-служба администрации Нижнекамского района

Напомним, в День нефтяника-2022 в Нижнекамске выступит певица Нюша. Вечером она выйдет на сцену в сквере имени Лемаева. После концерта в 22.00 в Нижнекамске запустят праздничный салют.

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