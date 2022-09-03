В Набережных Челнах активиста Раушана Валиуллина снова уволили из школы

В 2020 году мужчину уже увольняли из школы после того, как он с семьей из-за коронавируса ушел на самоизоляцию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учитель истории Раушан Валиуллин известен в Набережных Челнах своей активной позицией и тем, что он смог восстановится на работу в школу после увольнения. Педагогу написали прогул, когда он ушел с семьей на самоизоляцию всвязи с коронавирусом, но суд его в итоге оправдал.

В этот раз Валиуллин снова лишился работы. Как утверждает учитель, официальная причина его увольнения - это отказ подписывать дополнительное соглашение об изменении трудового договора. Он уже выразил готовность обжаловать данное решение, сообщает Chelny-biz.ru.

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