Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 сентября 2022 8:55

В Набережных Челнах активиста Раушана Валиуллина снова уволили из школы

Педагог готов обжаловать решение руководства образовательного учреждения
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
В 2020 году мужчину уже увольняли из школы после того, как он с семьей из-за коронавируса ушел на самоизоляцию.

В 2020 году мужчину уже увольняли из школы после того, как он с семьей из-за коронавируса ушел на самоизоляцию.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учитель истории Раушан Валиуллин известен в Набережных Челнах своей активной позицией и тем, что он смог восстановится на работу в школу после увольнения. Педагогу написали прогул, когда он ушел с семьей на самоизоляцию всвязи с коронавирусом, но суд его в итоге оправдал.

В этот раз Валиуллин снова лишился работы. Как утверждает учитель, официальная причина его увольнения - это отказ подписывать дополнительное соглашение об изменении трудового договора. Он уже выразил готовность обжаловать данное решение, сообщает Chelny-biz.ru.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл, Чувашии и Ульяновской области в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram