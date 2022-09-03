В Татарстане ежедневное число новых случаев COVID-19 перевалило за 400

За минувшие сутки госпитализация понадобилась 87 инфицированным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 439 новых случаев заражения COVID-19. Госпитализация понадобилась 897 зараженным, гласят данные федерального оперштаба по борьбе с вирусом.

За все время в Татарстане COVID-19 выявили у 158 687 человек, 2001 из которых скончался в результате болезни.

Напомним, уже с 5 сентября в республике от инфекции можно будет привиться без укола. В регион поступила партия специальных насадок для шприцов – атомайзеров. С помощью их «Спутник V» можно распылять в носоглотке. Утверждается, что при таком способе введения вакцины в организм человека, она не теряет своей эффективности.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл, Чувашии и Ульяновской области в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram