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Здоровье3 сентября 2022 8:45

В Татарстане ежедневное число новых случаев COVID-19 перевалило за 400

Всего в республике инфекция была обнаружена у 158 687 человек
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
За минувшие сутки госпитализация понадобилась 87 инфицированным.

За минувшие сутки госпитализация понадобилась 87 инфицированным.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 439 новых случаев заражения COVID-19. Госпитализация понадобилась 897 зараженным, гласят данные федерального оперштаба по борьбе с вирусом.

За все время в Татарстане COVID-19 выявили у 158 687 человек, 2001 из которых скончался в результате болезни.

Напомним, уже с 5 сентября в республике от инфекции можно будет привиться без укола. В регион поступила партия специальных насадок для шприцов – атомайзеров. С помощью их «Спутник V» можно распылять в носоглотке. Утверждается, что при таком способе введения вакцины в организм человека, она не теряет своей эффективности.

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