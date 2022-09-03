Рустам Минниханов открыл в Альметьевске школу искусств и посетил комплекс "Адымнар"

Глава региона поздравил нефтяников с профессиональным праздником. Фото: president.tatarstan.ru

В эту субботу, 3 сентября, отмечается День нефтяника. В честь этого глава Татарстана Рустам Минниханов посетил нефтяную столицу республики – Альметьевск.

В городе он принял участие в торжественной церемонии открытия реконструированной школы искусств. До этого она не могла принять всех желающих. Конкурс составлял более шести человек на место. Новое же здание теперь может принять 1 050 человек. Так, было открыто 14 дополнительных классов: ИЗО, декоративно-прикладного искусства, истории искусства, скульптуры для академического образования, компьютерной графики с 3D-принтерами. Также в здании есть библиотека, медкабинет и помещения, где можно выставлять художественные работы,

После школы искусств Рустам Миннихаов посетил Центр психологической помощи для молодежи «Нур». Его здание также реконструировали. Сейчас в центре работают кабинеты различных методов диагностики. На его базе планируют готовить педагогов-психологов.

Также в Альметьевске главе Татарстана показали обновленный бульвар имени Ризы Фахретдина. В основу его нового дизайна легла арабская стилистика. Так, главными элементами оформления стали арабская вязь и декоративный забор с высказываниями просветителя-муфтия Ризы Фахретдина. Сам бульвар был разделен на четыре зоны: входная зона, детская игровая зона, спортивная зона и зона Памяти. Также тут оборудовали памп-трек для велосипедов, самокатов и роликов, а в скором времени должно открыться поле для панна-футбола.

- Нефтяная и газовая промышленность – это основа татарстанской экономики и центр притяжения талантливых специалистов, инновационных технологий и техники. Благодаря вашему труду открываются современные производства, создаются новые рабочие места, условия для развития жилищного строительства. В этот профессиональный праздник – День работников нефтяной и газовой промышленности хочу пожелать вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия. Пусть успех сопровождает все ваши начинания, - в свою очередь поздравил нефтяников глава Татарстана Рустам Минниханов.

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