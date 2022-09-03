Погибшего в Москве председателя совета директоров «Лукойла» Равиля Маганова похоронили в Альметьевске

Маганова похоронили на мусульманском кладбище. Фото: gossov.tatarstan.ru

Траурная церемония прощания с председателем совета директоров «Лукойла» Равилем Магановым братом гендиректора «Татнефти» Наиля Маганова прошла в Альметьевске на площади перед Дворцом культуры «Иске Элмет». В гражданскй панихиде принял участие и председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухметшин.

- Ушел из жизни признанный профессионал, заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности России. Начав трудовой путь в 21 год помощником бурильщика по капремонту скважин, он прошел все ступени производственной карьеры. Начиная с 1988 года, последовательно занимал должности главного инженера - заместителя генерального директора и генерального директора ПО «Лангепаснефтегаз». В 1993 году перешел на работу в «Лукойл», где занял пост вице-президента по нефтедобыче. В июне 2020 года был избран председателем совета директоров компании. Про таких людей принято говорить: человек, который сделал себя сам, - сказал вовремя прощания Мухаметшин.

Равиля Маганова похоронили на мусульманском кладбище Альметьевска. Напомним, при пока невыясненных обстоятельствах нефтяник выпал из окна шестого этажа больницы Москвы. От полученных травм Равиль Маганов скончался на месте.

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