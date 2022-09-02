После одного из самых жарких за всю историю августа Татарстан ожидает резкое похолодание

В субботу и воскресенье местами ожидаются дожди. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Практически весь август погода в республике формировалась под влиянием антициклонов. Отмечалось аномальное тепло – последний месяц лета стал одним из самых жарких за историю. Так, среднемесячная температура воздуха была на 3-5 градусов выше климатической нормы, отметили в Гидрометцентре республики.

Там также предупредили, что в эти выходные на регион свое влиянием распространит холодный воздух северных широт. В связи с этим на территории республики местами пройдут дожди и резко понизится температура.

3 и 4 сентября ночью ожидается от +2 до +8 градусов, а днем от +13 до +19. Кроме того, в субботу местами прогнозируется сильный ветер до 17 м/с.

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