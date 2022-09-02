В Казани пройдет предпремьерный показ фэнтези «Три тысячи лет желаний» 16+

Фото: предоставлено пресс-службой

6 сентября в Казани пройдет предпремьерный показ романтического фэнтези «Три тысячи лет желаний» 16+. Начало сеанса в 19.00.

Фильм рассказывает историю Джинна, перед глазами которого за три тысячи лет проносятся вся история человечества. Возникновение и падение цивилизаций, погубленные страстями династии .

Хозяева его сосуда менялись, как их желания, но никто так и не освободил Джинна. Наконец, его судьба оказывается в руках Алитеи. Она выдающейся ученой в области литературы, поэтому знает, чем обычно заканчиваются истории про джиннов, и не торопится загадывать свои три желания.

Знакомство затягивается и это позволяет ученому и Джинну обоим посмотреть на мир совершенно по-новому.