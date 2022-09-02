Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 сентября 2022 14:20

В Татарстане подросток без прав вез на машине свою 10-летнюю сестру и в него врезалась BMW X3

Детям удалось выжить в этой аварии. Они были пристегнуты ремнями безопасности
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
ДТП произошло, когда подросток пытался выехать со второстепенной дороги на федеральную трассу.

ДТП произошло, когда подросток пытался выехать со второстепенной дороги на федеральную трассу.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

31 августа отдыхая последний день лета в СНТ «Мечта» Верхнеуслонского района Татарстана 17-летний мальчик из Казани в виду своего возраста не имевший водительских прав сел за руль автомобиля ВАЗ-2114. Мало того, в машину к себе он еще посадил и свою 10-летнюю сестру, сообщает электронная газета «Волжская новь».

По предварительным данным, пытаясь выехать со второстепенной дороги на трассу «Казань-Ульяновск» он не уступил проезд для автомобиля BMW X3. Произошло столкновение. По информации ГИБДД, в ДТП пострадала та самая 10-летняя сестра. Девочку с места аварии увезли ДРКБ. К счастью травмы оказались не серьезными. В момент столкновения дети были пристегнуты ремнями безопасности. Ребенку оказали всю необходимую помощь и отпустили домой.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл, Чувашии и Ульяновской области в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram