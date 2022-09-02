В Татарстане подросток без прав вез на машине свою 10-летнюю сестру и в него врезалась BMW X3

ДТП произошло, когда подросток пытался выехать со второстепенной дороги на федеральную трассу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

31 августа отдыхая последний день лета в СНТ «Мечта» Верхнеуслонского района Татарстана 17-летний мальчик из Казани в виду своего возраста не имевший водительских прав сел за руль автомобиля ВАЗ-2114. Мало того, в машину к себе он еще посадил и свою 10-летнюю сестру, сообщает электронная газета «Волжская новь».

По предварительным данным, пытаясь выехать со второстепенной дороги на трассу «Казань-Ульяновск» он не уступил проезд для автомобиля BMW X3. Произошло столкновение. По информации ГИБДД, в ДТП пострадала та самая 10-летняя сестра. Девочку с места аварии увезли ДРКБ. К счастью травмы оказались не серьезными. В момент столкновения дети были пристегнуты ремнями безопасности. Ребенку оказали всю необходимую помощь и отпустили домой.

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