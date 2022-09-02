Татарстанец приехал в Набережные Челны и умер в гостях у приятеля

Прибывшие медики «скорой» уже ничем не могли помочь мужчине. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

44-летний мужчина из Тукаевского района Татарстана приехал в Набережные Челны погостить у приятеля, который проживает в поселке ГЭС. Приняв его, мужчина отправился по своим делам. Когда он вернулся домой, гость был уже без сознания.

Хозяин вызвал экстренные службы. Прибывшие медики «скорой» уже ничем не могли помочь мужчине. Он скончался еще до их приезда. Причины его смерти пока не установлены. Ясность должны внести результаты судмедэкспертизы, сообщают «Челнинские известия».

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