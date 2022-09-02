В Казани экскурсионный трамвай "Тюбетейка" за два месяца перевез более 500 человек

Он ежедневно курсирует по маршруту "ЖД вокзал - Речной порт - ЖД вокзал" в 17:00. Фото: МУП "Метроэлектротранс"

В столице республики за июль и август экскурсионный трамвай "Тюбетейка" перевез более 500 человек. Он ежедневно курсирует по маршруту "ЖД вокзал - Речной порт - ЖД вокзал" в 17:00, сообщает МУП "Метроэлектротранс".

Вагон был запущен в конце июня. За этот промежуток времени трамвай успели посетить как взрослые, так и дети всех возрастов, в том числе их Москвы, Пензы, Самары и Санкт-Петербурга.

Привлекателен вагон и своим необычным дизайном. Так, в передней части вагона изображено лицо человека, а вся остальная часть имеет зеленоватый оттенок с национальной росписью. На бортах изображены достопримечательности Казани

Отметим, сезон "Тюбетейки" будет завершен к 10 сентябрю, а после экскурсии будут проводится только по заявкам.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram