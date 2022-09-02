С 2010 года в Татарстане количество отказов от лекарств по федеральной льготе уменьшилось на 9,5%

Обеспечение препаратами происходит как по основному заболеванию, так и по сопутствующим. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 2010 года в Татарстане на 9,5% уменьшилось количество тех, кто отказался от положенного государством соцпакета по лекарствам. Из 317 тысяч федеральных льготников более 120 тысяч выбрали набор социальных услуг, сообщает заместитель Минздрава республики Фарида Яркаева.

Так, сумма денежной компенсации составляет 1 011,64 рубля. Этих денег при ухудшении здоровья может не хватить. В этом случае придется за свой счет проходить обследования и покупать необходимые препараты.

При этом, обеспечение препаратами по федеральной льготе происходит как по основному заболеванию, так и по сопутствующим.

- В связи с доступностью ряда лекарств и не возложении на них санкций, не стоит отказываться от льготного лекарственного обеспечения, - отмечает Фарида Яркаева.

Кроме того, в случае нехватки препаратов, производители доставят их в лечебные учреждения. То есть, все препараты в льготной программе будут в наличии.

Напомним, право на получение набора соцуслуг можно возобновить до 1 октября 2022 года. Для этого необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда или подать электронное заявление.

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