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Общество2 сентября 2022 16:22

Созданием анимационного кластера "Чувашмультфильм" займется один из авторов знаменитой антологии «Любовь. Смерть. Роботы»

Таким образом, в республике планируют обустроить и запустить профессиональную мультстудию
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
На базе кластера появится мультишкола. Фото: Минцифра Чувашии

На базе кластера появится мультишкола. Фото: Минцифра Чувашии

В Чувашии создадут анимационный кластер "Чувашмультфильм". Этот проект стал победителем конкурса грантов Президентского фонда культурных инициатив, сообщает Министерство цифрового развития республики.

На выданный грант планируют обустроить и запустить профессиональную мультстудию. Там будут проводить курсы для специалистов по анимации, а также учителей художественных школ и студий.

Помимо этого, на базе кластера появится своя мультишкола. Благодаря ей школьники и студенты смогут обучиться графическому дизайну, анимации, сценарному мастерству и озвучке. Целью станет популяризация мультфильмов, отражающих национальную идентичность и культурное наследие Чувашии.

Созданием всего этого в составе команды единомышленников займутся один из авторов знаменитой антологии «Любовь. Смерть. Роботы» Виталий Шушко и создатель мультфильмов для студии «Мельница» Олег Маркелов.

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