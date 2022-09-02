Из Казани в Грозный открывается дополнительный авиарейс

Цена билета в одну сторону начинается от 3 590 рублей. Фото: Алина НИЗАМОВА

С 17 сентября Казани и Грозный свяжет дополнительный авиарейс. Полеты будут осуществляться дважды в неделю, по вторникам и субботам, сообщает пресс-служба аэропорта города.

Так, по вторникам из столицы Татарстана будет вылетать в 14:00, а посадку в Грозном совершать в 16:30. Обратный рейс запланирован на 17:20 с прибытием в Казань в 19:40.

По субботам отправление из Казани запланировано в 17:45, а прибытие - в 20:05. Обратно из столицы Чечни самолет отправится в 17:20, а посадку совершит в 19:40.

Отметим, что для данного направления задействованы канадские авиалайнеры Bombardier CRJ-200. Они рассчитаны на 50 посадочных мест. Цена билета в одну сторону начинается от 3 590 рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что с 4 октября из Казани в Грозный и обратно по вторникам будет организован еще один авиарейс.

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