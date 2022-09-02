В Татарстане за сутки выявили уже почти 400 новых случаев коронавируса

Всего в Татарстане коронавирус был обнаружен у 158 248 людей. Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки на территории Татарстана выявили 398 новых случаев заражения коронавирусом, в 128 из которых инфицированным понадобилась госпитализация, гласят данные федерального оперштаба по борьбе с болезнью.

Отметим, что всего в Татарстане коронавирус был обнаружен у 158 248 людей, 2 001 из них скончался в результате болезни.

Напомним, что чуть ли не на следующей неделе в республике от короанвируса начнут прививать по новому, без уколов. Через специальную насадку «Спутник V» будут распылять прямо в носоглотке. Обещается, что этот способ так же эффективен, как и вакцинация при помощи инъекции.

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