Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 сентября 2022 10:14

В Ново-Савиновском районе Казани вода в озере окрасилась в красный цвет

Местные жители сообщили об этом странном явлении экологам и те выехали на место
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Когда экологи приехали к водоему, то уже не обнаружили странного цвета, но пробы воды для анализов все же взяли. Фото: eco.tatarstan.ru

Когда экологи приехали к водоему, то уже не обнаружили странного цвета, но пробы воды для анализов все же взяли. Фото: eco.tatarstan.ru

В Казани жители домов на улице Адоратского с ужасом увидели, что вода в местном озере окрасилось в неестественный красный цвет. Об этом явлении они тут же сообщили в Минэкологии Татарстана. Инспекторы ведомства и сотрудники его лаборатории тут же выехали на указанный горожанами водоем.

- На момент обследования цветного оттенка на поверхности воды обнаружено не было, - сообщили итоги этой поездки в пресс-службе Минэкологии Татарстана

Тем не менее, специалисты все же взяли пробы воды из озера и увезли на исследование. Результаты анализов станут известны в течение ближайших семи дней.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл, Чувашии и Ульяновской области в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram