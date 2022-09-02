В Ново-Савиновском районе Казани вода в озере окрасилась в красный цвет

Когда экологи приехали к водоему, то уже не обнаружили странного цвета, но пробы воды для анализов все же взяли. Фото: eco.tatarstan.ru

В Казани жители домов на улице Адоратского с ужасом увидели, что вода в местном озере окрасилось в неестественный красный цвет. Об этом явлении они тут же сообщили в Минэкологии Татарстана. Инспекторы ведомства и сотрудники его лаборатории тут же выехали на указанный горожанами водоем.

- На момент обследования цветного оттенка на поверхности воды обнаружено не было, - сообщили итоги этой поездки в пресс-службе Минэкологии Татарстана

Тем не менее, специалисты все же взяли пробы воды из озера и увезли на исследование. Результаты анализов станут известны в течение ближайших семи дней.

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