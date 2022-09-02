Жителей Татарстана решили прививать от COVID-19 через нос

Такой атомайзер будет распылять вакцину прямо в носоглотку. Фото: Минздрав Татарстана

COVID-19 никуда не отступает, заболеваемость им в Татарстане только растет, к тому же на носу сезон простудных заболеваний. Вот тут о носе, а точнее сказать о носах, местных жителей и позаботился Минздрав республики.

В Татарстан закупили партию атомайзеров, то есть попросту насадок на шприц. Через него вакцину «Спутника V» желающим будут распылять в носоглотке. Обещается, что эффект будет таким же как и при обычном уколе. К таким интерназальным процедурам в республике готовятся приступить чуть ли не на следующей неделе.

Отмечается, что данный способ безболезненный и психологически легче для желающего привиться от COVID-19 . К слову, интерназально «Спутник V» также придется использовать дважды, как и при инъекции – второй компонент нужно получить через две недели после первого.

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