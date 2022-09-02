В ролике «Ак Барса» Данис Зарипов снялся в роли крестного отца, а Александр Радулов в роли Татарского Дьявола

Капитан "барсов" примерил на себя образ местного авторитета. Фото: скриншот с видео

Сезон КХЛ 2022/2023 уже стартовал. Казанский «Ак Барс» в его рамках проведет первую встречу в Москве. Там он сыграется с местным «Динамо». 1 сентября игроки вместе с тренерским штабом отправились в столицу. Матч состоится в эту субботу в 13.00. Перед его началом «Ак Барс» опубликовал в соцсети воодушевляющий ролик, где снялся главный тренер Олег Знарок и его подопечные.

- Команда, которая идет на большое дело в сезоне 2022/2023. Вы с нами? – подписал клуб свое видео.

В нем, к слову, капитан «барсов» сыграл крестного отца, а Александр Радулов Татарского Дьявола. Другие члены команды также примерили на себя различные образы. Это Профессор, Зверь и Снайпер – один в один киллер из фильма Люка Бессона «Леон».

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