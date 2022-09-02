Под Казанью сотрудники ГИБДД нашли в машине около 5 килограммов синтетических наркотиков

Водителя автомобиля задержали и завели уголовное на него уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эта была обычная проверка документов. На казанском стационарным посту «Малиновка» сотрудники ГИБДД выборочно остановили одну из легковушек. При общении с полицейскими ее водитель – 21-летний житель Новосибирска, начал сильно нервничать. Появились подозрения, что он может провозит в машине незаконные предметы.

Сотрудники ГИБДД осмотрели ее и в багажнике нашли странный сверток с неизвестным веществом. Как оказалось, это был синтетический наркотик. Партия была весьма крупная – ее вес составил около 5 килограммов. Водителя задержали и возбудили в отношении его уголовное дело.

- Как рассказал сам молодой человек, в начале года в одной из соцсетей во время поиска работы с ним связался потенциальный наниматель. Он и предложил зарабатывать на перевозках неких грузов. Молодой человек согласился. В его обязанности входило забрать несколько свертков в одном из лесопарков Москвы и перевезти их в Новосибирск, - сообщили в МВД Татарстана.

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