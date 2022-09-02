В Татарстане заболеваемость педикулезом выросла на 7,5%

Наиболее поражаемыми остаются школьники от 7 до 14 лет. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Татарстане за семь месяцев 2022 года, по сравнению с прошлым аналогичным в сравнении за аналогичный период 2021 года, был зафиксирован рост заболеваемости педикулезом на 7,5%, сообщает Роспотребнадзор республики.

При этом там отмечают, что чаще всего от педикулеза в Татарстане страдают именно дети в возрасте от 7 до 14 лет - 244 случая и 348 зафиксированных с начала 2022 года.

Педикулез - это кожное заболевание, возбудитель которого человеческая вошь - мелкое насекомое, паразитирующее на коже и одежде. Основными симптомами являются кожный зуд, сыпь, расчесы. Для профилактики советуют регулярно мыть голову, менять постельное белье, расчесывать волосы и делать уборку в комнате.

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