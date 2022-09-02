В Казани на улице Ломжинская иномарка сдала назад, и придавила мотоциклом девушку

Байк упал девушке на ногу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь на 2 сентября в Казани на улице Ломжинская девушка на мотоцикле двигалась следом за автомобилем Hyundai. Неожиданно иномарка начала сдавать назад. Девушка не успела среагировать, произошло столкновение. К счастью скорость у обоих участников ДТП была небольшая, поэтому сбитая мотоциклистка просто упала, а байк просто придавил ей ногу, сообщает «Татарстан 24».

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