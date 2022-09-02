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Общество2 сентября 2022 7:50

В Набережных Челнах квартиру депутата Горсовета выставили на торги за 7,6 миллиона рублей

Народного избранника этим летом признали банкротом
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Площадь выставленной на продажу квартиры превышает 101 квадратный метр.

Площадь выставленной на продажу квартиры превышает 101 квадратный метр.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Горсовета Набережных Челнов, член постоянной комиссии по вопросам социально-экономического развития и бюджету города Татьяна Мухина скоро останется без квартиры. Ее жилье площадью более 101 квадратного метра выставили на торги за 7,6 миллиона рублей.

Дело в том, что народного избранника из-за долгов по ипотеке признали банкротом, и банк теперь требует свое.

Отметим, речь идет о депутате, которая в ноябре прошлого года на сессии Горсовета открыто возмущалась дороговизной препаратов от коронавируса и сообщила своим коллегам, что обещанные бесплатные лекарства от инфекции в Набережных Челнах никому не раздают.

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