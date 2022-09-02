В Набережных Челнах квартиру депутата Горсовета выставили на торги за 7,6 миллиона рублей

Площадь выставленной на продажу квартиры превышает 101 квадратный метр. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Горсовета Набережных Челнов, член постоянной комиссии по вопросам социально-экономического развития и бюджету города Татьяна Мухина скоро останется без квартиры. Ее жилье площадью более 101 квадратного метра выставили на торги за 7,6 миллиона рублей.

Дело в том, что народного избранника из-за долгов по ипотеке признали банкротом, и банк теперь требует свое.

Отметим, речь идет о депутате, которая в ноябре прошлого года на сессии Горсовета открыто возмущалась дороговизной препаратов от коронавируса и сообщила своим коллегам, что обещанные бесплатные лекарства от инфекции в Набережных Челнах никому не раздают.

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