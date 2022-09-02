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Общество2 сентября 2022 8:02

В Казани на сутки ограничат движение по улице Габдуллы Тукая

Причина этого в строительстве газопровода
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Речь идет об участке возле дома №108 по улице Тукая в сторону улицы Технической. Фото: Денис Гордийко

Речь идет об участке возле дома №108 по улице Тукая в сторону улицы Технической. Фото: Денис Гордийко

В столице республики перекроют движение транспорта по улице Габдуллы Тукая. Речь идет об участке возле дома №108 в сторону улицы Технической. Как гласит распоряжение Исполкома города, там с 3 по 4 сентября будет идти строительство газопровода низкого давления.

Напомним, что ранее в Казани на полтора месяца ограничили движение по улице Короленко. Вплоть до 30 сентября там будет проводиться ремонт проезжей части.

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