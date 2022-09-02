В Казани на двух перекрестках появились проекционные пешеходные переходы

Такие зебры уже есть в Уфе, Воронеже, Рязани, Омске, Краснодаре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице республики на двух перекрестках появились проекционные пешеходные переходы. Так, новые светоотражающие в темное время суток переходы были оборудованы на перекрестках улиц Чернышевского и Дзержинского, а также Большой Красной и Карла Фукса.Об этом сообщает "БИЗНЕС Online", ссылаясь на читателей газеты. Данные участки были выбраны для этого, скорее всего, из-за интенсивного пешеходного движения.

В данное время проекционные переходы функционирует в тестовом режиме. За эффективностью проекции будут наблюдать в течение двух месяцев. Такие зебры уже есть в Уфе, Воронеже, Рязани, Омске и Краснодаре.

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