В Татарстане врачи будут выдавать пациентам-добровольцам устройства для отслеживания состояния их здоровья в режиме реального времени

Услуга дистанционного наблюдения будет доступна для людей с хроническими заболеваниями, с ограниченной мобильностью и пожилых граждан. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В медицинских учреждениях республики врачи начнут выдавать пациентам-добровольцам персональные устройства для отслеживания в режиме реального времени того же артериального давления и уровня сахара в крови. Если будет отклонение от нормы, врачу поступит сигнал.

Устройства, прежде всего, будут доступны для людей с хроническими заболеваниями и с ограниченной мобильностью, а также пожилым. Благодаря чему должен усилиться контроль за состоянием пациентов, у которых нет возможности часто посещать поликлиники.

Все это станет частью масштабного тестирования экспериментального правового режима по дистанционному наблюдению за здоровьем пациентов.

- Он будет проводится в течение двух лет и в шести регионах страны: Татарстане, Новосибирской, Самарской, Тюменской, Рязанской и Магаданской областях, - сообщает пресс-служба Министерства экономики республики.

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