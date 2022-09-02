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Происшествия2 сентября 2022 6:11

В Нижнекамске в ночном пожаре погиб один человек

В многоэтажке загорелась одна из квартир
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Погибшего обнаружили пожарные.

Погибшего обнаружили пожарные.

Фото: Мария ГОРЕЛОВА

2 сентября в четвертом часу ночи в Нижнекамске в доме №16 на улице Гагарина в жилом доме на третьем этаже загорелась квартира. Прибывавшие на место происшествия пожарные быстро смогли потушить огонь.

Тем не мене не обошлось без жертв. В сгоревшей квартире было найдено тело ее хозяина – 50 летнего мужчины. Сейчас специалисты устанавливают точную причину возникновения пожара.

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