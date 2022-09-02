После начала нового учебного года в метро Казани образовалась очередь из пассажиров

В частности, проблема возникла на станции "Площадь Тукая". Фото: скриншот

1 сентября после торжественных линеек в честь Дня знаний школьники вернулись за парты, а студенты в аудитории. Вот только выйдя из них последние, как и другие горожане, столкнулись с проблемой в метро.

Так, в соцсетях жители Казани пожаловались на то, что на станции «Площадь Тукая» они не могли оплатить проезд банковской картой, мол, умный турникет ее не считывал. Пришлось идти в кассу и покупать жетон за наличные. Ситуацию, видимо, усугубило возвращение в город после летних каникул многочисленных студентов. В итоге перед кассами выстроилась большая очередь.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram