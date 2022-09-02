В Казани первую благоустроенную часть сада Рыбака откроют 3 сентября

В рамках работ в саду Рыбака появилась системы наружного освещения, видеонаблюдения и обновили дорожное покрытие. Фото: Денис Гордийко

В столице республики 3 сентября откроется благоустроенная часть сада Рыбака в Адмиралтейской слободе. Там будет организована развлекательная программа для всех желающих, сообщает Дирекция парков и скверов Казани.

Помимо всего прочего, жителей и гостей города будут ждать мастер-классы по танцам. Также там в 17:00 пройдет изучение основным движениям ретротанцев. После этого в парке начнется концерт, где выступит солистка кавер-группы "Кудри".

Отметим, что реконструкция сада Рыбака началась в 2022 году. Так, в рамках работ была благоустроена его часть со стороны улицы Кызыл Армейской. Строители подключили системы наружного освещения, видеонаблюдения, обновили дорожное покрытие и обустроили детскую площадку. Все решения принимались совместно с жителями района.

Вторую же часть сада планируется обустроить в 2023 году. Там появятся спортивная зона с тренажерами, футбольное поле с амфитеатром, теннисный корт, площадка для проведения мероприятий. Также в саду планируют восстановить фонтан-скульптуру рыбака.

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