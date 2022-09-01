В Чувашии перед отправкой на Украину добровольцев батальона «Атал» им увеличили единовременную выплату

Деньги будут выдаваться в два этапа Фото: Александр КОЦ

Всем добровольцам, которые вступили в чувашский батальон «Атал», независимо от того, когда они заключили военный контракт, перед отправкой для участия в спецоперации на Украине увеличили единовременную выплату – с 200 до 300 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал глава Чувашии Олег Николаев.

- Те, кто получил первый транш — 50 тысяч рублей, соответственно, получат второй транш уже в размере 250 тысяч рублей, - пояснил в своем телеграм-канале Олег Николаев.

Отметим, данная выплата предоставляется в два этапа. Так, ее первая часть перечисляется после 30 дней службы, а вторая - по истечении 90 дней службы по контракту.

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