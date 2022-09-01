Татарстан получит 16 новых машин "скорой помощи" и 56 школьных автобусов

До конца 2022 года в регионах появится более 4,2 тысяч данного вида транспорта. Фото: Иван ВИСЛОВ

Татарстану передадут 16 новых машин "скорой помощи" и 56 школьных автобусов. Соответствующий указ подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин.

Согласно ему, всего до конца 2022 года в регионы страны поступят более 4,2 тысячи единиц такого транспорта.

Отметим, что сейчас в России продолжается работа по обновлению парка машин "скорой помощи" и закупке школьных автобусов. На эти цели выделят 16 миллиардов рублей.

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