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Общество1 сентября 2022 14:02

Рустам Минниханов принял участие в запуске газопровода в Круглом Поле

Его трубы подведены к 120 участкам
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Всего в республике к газу планируется подключить порядка 11 тысяч домохозяйств. Фото: пресс-служба главы Татарстана

Всего в республике к газу планируется подключить порядка 11 тысяч домохозяйств. Фото: пресс-служба главы Татарстана

1 сентября в поселке Круглое Поле Тукаевского района прошло торжественное мероприятие по подключению жилых домов к сетевому газу. В нем принял участие глава Татарстана Рустам Минниханов.

Общая протяженность газопровода составила 9,57 километра. Его трубы были бесплатно подведены к 120 участкам жителей. В поселке также установлен газорегуляторный пункт.

Отметим, программа по запуску бесплатной догазификации была реализована по поручению Президента страны Владимира Путина. В республике к газу планируется подключить порядка 11 тысяч домохозяйств.

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