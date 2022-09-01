Рустам Минниханов принял участие в запуске газопровода в Круглом Поле

Всего в республике к газу планируется подключить порядка 11 тысяч домохозяйств. Фото: пресс-служба главы Татарстана

1 сентября в поселке Круглое Поле Тукаевского района прошло торжественное мероприятие по подключению жилых домов к сетевому газу. В нем принял участие глава Татарстана Рустам Минниханов.

Общая протяженность газопровода составила 9,57 километра. Его трубы были бесплатно подведены к 120 участкам жителей. В поселке также установлен газорегуляторный пункт.

Отметим, программа по запуску бесплатной догазификации была реализована по поручению Президента страны Владимира Путина. В республике к газу планируется подключить порядка 11 тысяч домохозяйств.

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