За сутки в Татарстане выявили сразу 366 случаев COVID-19

Коллективный иммунитет к болезни в регионе составляет 3,9%. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 366 новых случаев COVID-19, госпитализировали 107 зараженных и выписали 39 переболевших вирусом человек. Такие цифры в четверг, 1 сентября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 157 855 жителей республики, 150 954 из которых выздоровели, а 2 001 - скончался. На данный момент коллективный иммунитет к COVID-19 в регионе составляет 3,9%.

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