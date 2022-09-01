Казани не хватает денег на строительство школы для детей из поселков Вишневка и Привольный

На данный момент в школах нуждаются жители 30 микрорайонов города. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэрия Казани ответила на жалобы жителей поселков Вишневка и Привольный, которые все еще не могут дождаться обещанной им школы. По словам местных властей, участок под строительство учреждения выделен, техзадание согласовано. Вот только денег на возведение объекта нет.

- Город подается в федеральные программы. В частности, заявки принимались в рамках федеральной программы «Pro-Школа». От Казани были поданы 7 школ, в том числе школа в поселке Вишневка. На 2022-2023 была отобрана только школа по улице Рауиса Гареева, - говорят в пресс-службе мэрии.

Власти признаются, что столице Татарстана необходимо большое количество школ. На данный момент в них нуждаются жители 30 микрорайонов.

Пока проблема не решена, детей из поселков Вишневка и Привольный готовы возить в восемь учебных учреждений города: лицей №149, гимназию №183, а также школы №№18, 24, 42, 69, 156 и 173.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

1 сентября в казанском поселке Вишневка дети вышли на линейку в чистое поле к несуществующей школе

Обещанного образовательного учреждения им так и не построили. В Минобразования Татарстана говорят, что это не их вина (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram