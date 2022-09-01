На улице Натана Рахлина в Казани из окна многоэтажки выпала девушка

По словам жильцов дома погибшая была не местной. Фото: Александр БОЙКО

Утром в четверг, 1 сентября, из окна 14 этажа одного из домов по улице Натана Рахлина в Казани выпала девушка. От полученных травм она скончалась месте, сообщает «Татарстан-24».

По словам жильцов многоэтажки, погибшая была не местной. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось о 90-летней пенсионерке, выпавшей из окна пятого этажа дома в Нижнекамске и молодой девушке, тело которой было обнаружено под окнами многоэтажки по улице Братьев Касимовых в Казани.

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