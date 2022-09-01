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Происшествия1 сентября 2022 12:12

На улице Натана Рахлина в Казани из окна многоэтажки выпала девушка

От полученных травм она скончалась на месте
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
По словам жильцов дома погибшая была не местной.

По словам жильцов дома погибшая была не местной.

Фото: Александр БОЙКО

Утром в четверг, 1 сентября, из окна 14 этажа одного из домов по улице Натана Рахлина в Казани выпала девушка. От полученных травм она скончалась месте, сообщает «Татарстан-24».

По словам жильцов многоэтажки, погибшая была не местной. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось о 90-летней пенсионерке, выпавшей из окна пятого этажа дома в Нижнекамске и молодой девушке, тело которой было обнаружено под окнами многоэтажки по улице Братьев Касимовых в Казани.

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