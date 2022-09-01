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Общество1 сентября 2022 12:29

Жителям Татарстана рекомендуют оставаться дома из-за мглы в республике

При возникновении одышки, головокружения и слабости важно вовремя обратиться к врачу
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Причиной появление мглы в республике стали пожары в соседних регионах.

Причиной появление мглы в республике стали пожары в соседних регионах.

Фото: Иван МАКЕЕВ

МЧС Татарстана рекомендует местным жителям не выходить из домов без особого повода, так как в республике наблюдается мга. Опасных веществ в воздухе немного, но это не повод игнорировать непогоду.

Специалисты просят родителей ограничить пребывание детей на детских площадках. Всем местным жителям важно снизить физические нагрузки на улице. Водителям стоит передвигаться в машинах с закрытыми окнами и кондиционером, включенным в режиме рециркуляции воздуха.

При ощущении слабости и головокружения, возникновении одышки и кашля необходимо вовремя обратиться к медикам.

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